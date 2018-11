Un train de fret a arraché une caténaire ce matin entre la gare SNCF de Saint-Pierre-des-Corps et celle de Tours. Des TGV sont déroutés vers Port-de-Pile, tandis que les TER à destination de Blois, Vierzon ou Orléans présentent des retards de 2 heures.

Saint-Pierre-des-Corps, France

C'est donc la galère ce mardi matin, pour les usagers de la SNCF ! En raison d'un problème sur une caténaire en gare de Saint Pierre des Corps, de nombreux TGV ou TER sont retardés, supprimés ou détournés. Le blocage de la gare de Saint-Pierre-des-Corps est survenu suite au passage d'un train de Fret vers 4h30 du matin. Ce train de marchandises a arraché une caténaire entre la Gare de Saint-Pierre-des-Corps et celle de Tours, un endroit où il y a moins de voies. Cette restriction de voies, ce goulot d'étranglement, complique la gestion du trafic, d'autant plus que derrière ce train de Fret, un autre train de marchandise est du coup à l'arrêt. La SNCF doit donc procéder en urgence à 2 opération, dégager les deux trains de Fret et réparer la caténaire.

La salle de crise activée

La circulation des trains est donc très compliquée ce mardi matin, ce qui a obligé la SNCF a activé sa cellule de crise. Les TGV au départ de Saint-Pierre-des-Corps vers Paris ou Lille sont détournés à Port-de-Pile (voie de contournement dans le jargon ferroviaire) ce qui retarde le trajet de 3/4 d'heure à 1 heure. Les TGV en provenance toujours du nord de la France ne s'arrêtent pas à Saint-Pierre-des-Corps mais à Tours. Ceux du Sud ne peuvent s'arrêter ou emprunter la Gare de Saint-Pierre-des-Corps.

Les TER sont parfois retardés de 2 heures au moins jusqu'à 9h30

En fait, la circulation est surtout compliquée pour les TER. Les trains à destinations de Vierzon, Blois, Orléans présentent des retards de 1h à 2h, et cette situation va durer au moins jusqu'à 9h30. Pour ne rien arranger, la gare d'Orléans rencontre aussi de gros problèmes d'alimentation électrique. La SNCF vous recommande donc vivement de reporter votre voyage ce matin, notamment les voyages en TER.

