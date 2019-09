Grosse pagaille en prévision ce week-end sur l'A31 à hauteur de Yutz

Soyez très vigilant si vous devez emprunter l'A31 dans le sens Metz-Luxembourg ce week-end. Le pont situé à Yutz juste avant le pont de Beauregard va être fermé ce samedi à 20h pour cause de travaux. Il ne réouvrira que ce lundi 16 septembre à 8h.

Yutz, France

La Direst annonce la couleur : elle s'attend à de grosses perturbations ce week-end sur l'A31 à hauteur de Yutz. Le pont situé juste avant celui de Beauregard va être fermé à la circulation ce samedi à 20h, pour ne rouvrir que le lundi suivant à 8h, soit après 36h de travaux. Il s'agit d'une phase du grand chantier visant à renforcer l'ouvrage depuis le 23 juillet et jusqu'au 12 novembre prochain visant à refaire l'étanchéité de l'ouvrage. C'est à cet endroit que la vitesse est actuellement ralentie à 70km/h avec un radar de chantier qui a déjà flashé à 27 000 reprises au cours du mois d'août.

La situation de ce week-end au niveau de la zone de travaux. - Infographie Direst

Ces 36h de travaux sont placées là car le 3ème week-end de septembre est réputé pour subir un flux de véhicules plus faible que les autres. Mais au moment de la fermeture, le flux sera tout de même de 2 800 véhicules par heure, soit autant d'automobilistes qui devront passer ailleurs. La déviation sera d'ailleurs très courte : les voitures sortiront obligatoirement par l'échangeur 38 pour se diriger vers le rond-point de la zone Cormontaigne et récupérer la bretelle d'accès sur l'A31 qui elle ne sera pas fermée. Un détour d'environ 600 mètres pour éviter les 40 mètres du pont qui seront bloqués. De manière générale, la Direst conseille fortement aux automobilistes de ne pas passer par le secteur.

L'itinéraire conseillé par la Direst pour éviter le plus possible les ralentissements. - Infographie Direst

La Direst propose un itinéraire plus pratique pour les automobilistes. Les ralentissements devraient rapidement atteindre le triangle de la Fensch, situé 7km en amont. C'est à cet endroit que la Direst espère désengorger le flux de véhicules en les détournant via l'A30 en direction de Longwy. Les voitures devront ensuite monter jusqu'à Havange pour récupérer la D14 et rejoindre l'A31 au niveau du cinéma Kinépolis. Un itinéraire prêt à recevoir ceux qui devait circuler sur l'A31 selon Sébastien Delbirani, l'ingénieur Direst en charge du chantier.

Surtout pas de pluie

A l'heure actuelle, ce que regardent les membres de la Direst, c'est la météo. Concrètement, il ne faut pas une goutte de pluie, notamment le dimanche entre 8h et 20h, moment où la couche qui rendra l'ouvrage étanche séchera. Pour l'heure, Sébastien Delbirani se montre très confiant jusqu'aux prévisions. Mais il se laisse jusqu'à vendredi matin pour scruter Météo France. Si par malheur, de la pluie sera annoncée pour ce dimanche, il prendra la décision de repousser le chantier au week-end prochain. "Les tendances que nous avons nous amènent à un certain optimisme", comment Sébastien Delbirani.