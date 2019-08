Grosses perturbations dans les transports en commun ce samedi à Dijon

Le trafic des bus et des trams s'annonce très perturbé ce samedi 31 août dans l'agglomération dijonnaise. Les conducteurs et les contrôleurs sont appelés à observer une journée de grève suite aux violences qui se multiplient depuis fin mai. Le mouvement s'annonce très suivi

Dijon, France

Agressions verbales, crachats, coups, caillassage. C'est visiblement devenu monnaie courante dans le quotidien des conducteurs et contrôleurs du réseau de bus et tram Divia dans l'agglomération dijonnaise. A tel point que 60% des personnels devraient suivre la grève lancée ce samedi, selon les syndicats.

Prévisions de trafic

Les conséquences de cette grève vont se voir quasiment sur l'ensemble du réseau.

Et surtout sur la ligne T2 du Tram. Il n'y en a pas ce samedi entre Chenôve et Dijon-Valmy. Donc, si vous aviez prévu par exemple de vous rendre à la Toison d'Or, il faudra trouver un autre moyen que le tram.

Pour l'autre ligne, la T1 entre Dijon-Gare et Quetigny, il faut compter sur un tram seulement toutes les 15 minutes. Et attention, uniquement jusqu'à 20h30. Il n'y aura pas de service de nuit.

Pour les Bus, il faudra patienter une heure et demie entre deux passages pour les lignes 13-14-15 et 16, 50 minutes pour la B12, 45 minutes pour la ligne B11 et F42. Et une demie heure d'attente pour les lignes L3, 4, 5, 6 et 7.

Si vous utilisez les corol ou les bus des lignes B10 et B18... Ce sera comme pour le ligne T2 du tram. Aucun n'arrêt n'est desservi ce samedi.

La bonne nouvelle, c'est pour tous ceux qui empruntent les bus City - B17 ,19 ,20 ,21, les lignes Pleine Lune, Proxis 30, 31, 33 et Divia Accès. Ce sont les seules lignes qui fonctionnent normalement ce samedi.

Des usagers, plutôt solidaires

Les usagers comprennent ce mouvement dans l'ensemble, et surtout le ras le bol des conducteurs. Même si les avis sont partagés.

Si les conducteurs ne sont pas en sécurité, les usagers non plus.

Les usagers du tram comprennent ils cette grève ? Copier

Un ras le bol général du personnel

Le ras-le-bol est général, explique-t'on du côté de la CGT de Divia.

"Au niveau des dégâts matériels et des gros caillassages, c'est sur le secteur du Mail à Chenôve, mais il y a eu d'autres faits d'agressions et de violences, sur le réseau aussi. Il n'y a pas de secteurs identifiés en tant que tel, c'est une montée crescendo. Est-ce le fait de la société ou spécifiquement de l'été sur le réseau de transports urbains, mais ça ajouté aux élements déclencheurs du Mail, font qu'il y a un ras-le-bol général de la part du personnel de conduite et de contrôle du réseau Divia" explique Frédéric Pissot, le délégué CGT de la compagnie de transport.

Le tram de Dijon © Maxppp - JC Tardivon

"c'est une montée crescendo sur l'ensemble du réseau"

La situation touche l'ensemble du réseau Copier

Dans ces conditions, assurer la mission de service public de transport dans l'agglomération devient de plus en plus compliqué, explique le délégué. Les syndicats demandent plus de moyens humains pour assurer la sécurité des agents de Divia et des usagers, notamment plus de médiateurs notamment sur les lignes de nuit, des effectifs de police conséquents sur certains secteurs et à certains horaires. Les conducteurs ne comprennent pas non plus pourquoi des stocks de cailloux s'amoncellent le long des lignes, fournissant ainsi des projectiles aux "caillasseurs".

Ils demandent une réunion avec Dijon Métropole et le préfet de la Côte-d'Or.