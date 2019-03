Grosses perturbations en gare du Mans

Plusieurs trains sont supprimés en gare du Mans ce mardi matin à cause de travaux sur les voies. Le trafic est très perturbé.

Le Mans, France

Grosse pagaille sur les rails ce matin. Plusieurs trains sont supprimés en gare du Mans, d'autres ont du retard. La tempête qui a balayé la Sarthe n'a rien à voir la dedans. C'est à cause de travaux sur les voies. Des travaux de nuit qui en théorie auraient du prendre fin avant le début du service mais ils ont pris du retard à cause d'un train en panne lundi soir. Du coup, certaines voies sont fermées. Elles ouvrent progressivement. En attendant le trafic est très perturbé. Sept TER ont été supprimés sur les lignes Le Mans- Laval, Le Mans-Sablé et Le Mans Rennes. Les TGV affichent près de 30 minutes de retard. Tout devrait rentrer dans l'ordre vers 9H selon la SNCF. Pour consulter l'état du trafic, vous pouvez cliquer sur ce lien :

https://www\.gares\-sncf\.com/fr/gare/fraet/mans