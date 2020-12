Grosses perturbations sur la rocade de Tours ou un camion a perdu une roue, ce vendredi vers 7H

Evitez de passer par la rocade de Tours, ce vendredi 11 décembre, en début de matinée. Vers 7H, un camion poubelle a perdu une roue au niveau de la sortie Savonnières et un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé dans le sens Sud-Nord. On ignore combien de temps les perturbations vont durer.

Mieux vaut éviter la rocade de Tours, ce vendredi matin : vers 7H, un camion poubelle a perdu une roue à la hauteur de la sortie Savonnières, dans le sens Sud-Nord. Cet incident a immédiatement entraîné la formation d'un bouchon qui remontait déjà jusqu'au lac des Bretonnières à 7H15 puis jusqu'à la bifurcation vers la route de Chinon, vers 7H40.

Ce ralentissement devrait s'étendre sur une distance de plus en plus grande jusqu'à ce que le camion soit dégagé, on ne sait pas quand.