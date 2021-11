Grosses perturbations sur le transport scolaire dans le Denaisis et l'Amandinois

A l'appel de la CGT, CFDT et FO, les conducteurs de bus de Place Mobilité sont appelés à faire la grève pour de meilleurs salaires, et conditions de travail à partir de mardi et jusqu'à lundi. Conséquence une vingtaine de lignes qui ne seront pas assurées dont la moitié de scolaires.