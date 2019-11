A cause d'un problème d'alimentation électrique au niveau de Massy, les lignes de TGV au départ de Paris en direction de la Bretagne sont fortement perturbées. Les temps de trajet sont prolongés d'environ 50 minutes, ce lundi 25 novembre 2019.

Grosses perturbations sur les lignes TGV entre Paris et la Bretagne

Bretagne, France

Des perturbations importantes touchent les TGV entre Paris et l’ouest de la France, ce 25 novembre 2019. Elles sont causées par une absence d’alimentation électrique, qui s’est déclarée peu après 16h30, au niveau de Massy.

Les trains entre la gare Montparnasse et la Bretagne ou les Pays de la Loire sont déviés via Le Mans et Chartres, dans les deux sens, rallongeant le temps de trajet de 50 minutes environ.

Gros retards