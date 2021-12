Guénange : le giratoire pour sortir de l'A31 vient d'être inauguré

Il va grandement faciliter la vie des automobilistes de l'A31 entre Thionville et Metz. Un nouveau giratoire à double voie de 30 mètres de diamètre vient d'être inauguré entre Guénange, Uckange et Bertrange. Le rond-point dessert la D60, la D61 et la bretelle de l'A31. Ce qui va permettre de fluidifier le trafic et ses plus de 25.000 véhicules par jour.

Moins de bouchons et plus de sécurité

Le chantier n'aura duré que trois mois, avec un coût d'un million d'euros, financé à 90 % par le département de la Moselle. "Pour les usagers, c'est plus fluide. Pour la sécurité, c'est moins dangereux", résume Jean-Luc Saccani, le vice-président du conseil départemental en charge de la mobilité, avant de poursuivre : "on était à une sortie de bretelle d'autoroute extrêmement dangereuse, tout le monde avait peur dans ce secteur."

Pour vous insérer en direction de Guénange, c'était quasiment la roulette russe" - Guillaume Chanudet, commandant de la gendarmerie de Thionville

Le rond-point permet de se débarrasser d'un stop où le risque d'accident était élevé. "Pour vous insérer en direction de Guénange, c'était quasiment la roulette russe", rappelle lieutenant-colonel Guillaume Chanudet, commandant de la compagnie de gendarmerie de Thionville. Il fallait s'introduire dans une file de véhicules quasiment continue, donc on gagne en sécurité."

Le plan du nouveau giratoire de Guénange. - Conseil départemental de la Moselle.

L'autre grand avantage de cette nouvelle infrastructure est la fluidité du trafic. "Il n'y aura plus ces remontées de file à la sortie de l'A31 quand on venait de Thionville ou quand on va vers Metz", argumente Pierre Tacconi, le maire de Guénange. La commune a pris en charge 10 % du prix des travaux, menés par Eurovia, une entreprise locale. "Là, la circulation est fluide, on est sur un demi-échangeur entre l'A30 et l'A31 vers l'accès à Metz, comme ceux qui viennent depuis Metz pour rejoindre l'A31", détaille l'élu.