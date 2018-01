Tous les parcmètres de Guéret et d'Aubusson ont été débranchés le 1er janvier 2018, du fait de la nouvelle législation qui dépénalise le stationnement. A Guéret, ce n'est que le temps de remplacer les horodateurs par un nouveau modèle aux normes... installation qui a pris du retard !

Creuse, France

Bonne nouvelle si vous allez faire une course dans le centre-ville de Guéret : plus aucun parcmètre de fonctionne ! Place du marché, place Bonnyaud et dans les rues du centre-ville, un scotch rouge barre l'écran des horodateurs avec marqué : "en panne". Le stationnement est donc complètement gratuit dans toute la ville.

Le fournisseur de parcmètres est surchargé

Sauf que ce n'est pas une panne... c'est plutôt à cause de la nouvelle loi sur le stationnement. Désormais ce sont les villes qui fixent le montant des amendes pour stationnement gênant. A Guéret, rien ne change, c'est toujours 17 euros. Mais la loi oblige aussi la ville à changer ses horodateurs, notamment pour permettre le paiement par carte bleue. Et ça prend du retard.

"On a signé un marché pour renouveler l'ensemble des horodateurs. Mais la société est débordée parce que beaucoup de villes en France ont aussi demandé à changer leurs parcmètres avec la nouvelle loi. On pensait que ce serait fait vers le 10 ou le 15 janvier, finalement, ça prend un peu plus de temps" - Serge Cédelle, adjoint aux travaux

La mairie de Guéret espère que les nouveaux parcmètres seront installés d'ici la fin du mois de janvier.

A Aubusson, le stationnement est également devenu gratuit depuis le premier janvier et la nouvelle loi. La mairie se laisse le temps de la réflexion avant de décider si elle réinstaure un stationnement payant, pour quelle prix et sur quelle zone.