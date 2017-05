Guerre de succession à la Corsica Ferries

Le changement de direction annoncé à la tête de la Corsica Ferries fait grincer des dents Frédéric Lota. Le fils du fondateur de la compagnie maritime dénonce les propos de Pierre Mattei et engafge une action devant la justice suisse.

La Corsica Ferries, qui naviguait jusque-là en eaux calmes, se trouve désormais confrontée à un premier coup de tabac. Mais difficile pour les « prévisionnistes » de définir son intensité. Une chose est certaine, Frédéric Lota, le fils du fondateur de la compagnie maritime aux bateaux jaunes, et toujours actionnaire, dénonce les récentes annonces de Pierre Mattei.

Celui-ci avait en effet prendre, avec le soutien de différents actionnaires, les commandes de la compagnie maritime.

Ceux qui ont bâti la compagnie, avec et grâce à Pascal Lota, s'engagent aujourd'hui pour l'indépendance et l'avenir de @Corsicaferries pic.twitter.com/XHpYGEMM0z — Pierre Mattei (@petrumatteu) April 11, 2017

Recours devant la justice suisse

La guerre de succession est don engagée. Frederic Lota, le fils du fondateur de la compagnie aux bateaux jaunes, conteste les récentes annonces faites par Pierre Mattei et le Management. Il a même attaqué devant la justice suisse la vente des parts de ses sœurs à ce même Management. Son avocat, Me Michel Roubaud, livre quelques explications sur ce dossier : « Il remet en cause ces annonces car elles sont inexactes. Dans le cadre de ces annonces, le Management prétend avoir acquis la propriété de la compagnie. Or, Frédéric Lota reste toujours actionnaire. Il y a actuellement des actions en Suisse qui sont pendantes devant la juridiction pour contester les conditions d’acquisition du Management.Monsieur Lota n’a jamais été avisé de la réalité de la vente des parts de ses sœurs. Il n’a été avisé ni des conditions, ni de la réalisation. Il aurait été légitime, compte tenu du caractère très familial de la société qu’il connaisse ces conditions, et surtout les acquéreurs et leurs partenaires financiers, ce qui ne lui a toujours pas été communiqué à ce jour. »

Un arrangement secret ?

Dans le camp de Frédéric Lota, on parle clairement de trahison. Son avocat le confirme : « Frédéric Lota a l’impression d’avoir été trahi. La volonté de son père était que la société soit transmise aux héritiers de sang, ce qu’il pensait légitime et qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. Il est évident que si son père avait voulu céder l’intégralité des parts au Management préalablement, il l’aurait fait de son vivant. S’il ne l’a pas fait c’est qu’il entendait en conséquence que sa volonté soit respectée. Et c’est cette volonté que Frédéric Lota voudrait faire respecter. »

Le Management maintient son cap

"Nous maintenons tout ce que nous avons dit. La cession au Management par ses sœurs est définitive" assure de son côté Pierre Mattei qui n'entend pas aller plus loin dans la polémique.

Le dossier est désormais entre les mains de la justice suisse. La procédure est en cours. Un premier rendez-vous est fixé début juin.