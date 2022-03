Carburant : les bus de Poitiers roulent au Gaz Naturel bio

A Poitiers Vitalis fait rouler une majorité de ses bus au Gaz Naturel et même une partie au Bio GNV. Un carburant renouvelable et local.

Les bus de l'agglo de Poitiers roulent au Bio GNV. Le Gaz Naturel Véhicule dans sa version Bio est un carburant produit localement à partir entre autres, de déchets ménagers. Sur les 110 bus qui appartiennent à Vitalis, 69 d'entre eux roulent au GNV et même 18 au fameux Bio GNV, et ce nombre continue à augmenter régulièrement au gré du remplacement des bus en fin de carrière pour un jour atteindre 100% du parc. Frankie Angebault vice-président de Grand Poitiers en charge de la mobilité et Président de Vitalis est satisfait de pouvoir promouvoir ce gaz renouvelable fabriqué localement " D'un point de vue géopolitique, ça reste plutôt intéressant dans le contexte actuel avec la tendance à se dédouaner notamment du gaz russe avec la crise que nous traversons et l'essor du Bio GNV et du bio méthane de façon générale c'est un vrai facteur en fait d'indépendance et de production locale."

Nos déchets nous transportent

Ce que confirme Cédric Faivre, Directeur Général de la Vitalis avec ce slogan qui s'affiche sur les bus bio GNV " nos déchets nous transportent" : "Les déchets que l'on produit chaque jour quand on est à la maison, quand on est à l'entreprise, ces déchets verts sont réutilisés pour créer justement ce biométhane et c'est vraiment la production en locale qui nous intéresse, comme l'unité de méthanisation de Migné-Auxances".

C'est à la fin des année 90 que le choix avait été fait par la municipalité d'alors de basculer du gazole vers le gaz et notamment pour une meilleure qualité de l'air et concrètement d'éviter la pollution et la noirceur qui s'incrustait sur les bâtiments et le patrimoine comme l' Eglise Notre Dame La Grande.