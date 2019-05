"Pour le CDG Express le Premier ministre prendra sa décision la semaine prochaine" : Guillaume Pepy, PDG de la SNCF

Paris, Île-de-France, France

Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy était l'invité exceptionnel de France Bleu Paris ce mardi matin.

Le CDG Express

Il a réagi à la demande de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, qui souhaite le report du CDG Express à décembre 2025 pour donner la priorité aux voyageurs du quotidien. "Moi je suis le patron d'une entreprise publique, je ne suis pas dans la décision politique" répond Guillaume Pepy.

Il précise que le Premier ministre décidera la semaine prochaine si ce train direct entre l'aéroport de Roissy et Paris doit voir le jour avant ou après les Jeux Olympiques de 2024.

Le train de fret entre Perpignan et Rungis

Il a aussi réagi sur l'arrêt programmé du train primeur Perpignan-Rungis. Le président du Conseil départemental du Val-de-Marne, Christian Favier, est contre cet arrêt et il a demandé à la SNCF et à Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, de revenir sur cette décision. Le président du département rappelle que ce train et son activité de fret permettent d'éviter la circulation de 20.000 camions supplémentaires sur les routes du Val-de-Marne.

"Le sujet est simple, affirme Guillaume Pepy, c'est que ce sont des wagons frigorifiques et que ces wagons sont en fin de vie. Il faut en racheter de nouveau. Ça coûte environ 30 millions d'euros". On est prêt à le faire indique le PDG de la SNCF mais il faut avoir en face un contrat qui nous permette, dans la durée, de faire cet investissement car c'est de l'argent public qui va être dépensé. Il ajoute qu'une réunion est prévue à ce sujet avec la ministre des Transports.

Le prix des billets TGV

Sur le prix des billets TGV qui augmente : "C'est faux répond Guillaume Pepy. Depuis trois ans ils baissent. Le prix moyen est d'un peu plus de 45 euros... Notre objectif c'est que tous les Français aient accès au TGV. C'est pour ça qu'on a créé Ouigo..."

L'opération Vive le train et le forum pour l'emploi

"Ce qui fascine les Franciliens ce sont nos métiers", explique le PDG de la SNCF. Près de 8500 cheminots sont mobilisés pour les faire découvrir durant cette semaine "Vive le train".

Un grand forum pour l'emploi est aussi organisé à Paris à la Gare de Lyon. Il y a 2500 CDI qui sont proposés pour l'Ile-de-France. "Le but c'est de susciter des vocations, dit-il. Entrer à la SNCF ce n'est pas entrer comme dans n'importe quelle entreprise... Il y a une centaine de métiers différents".

Guillaume Pepy répond aux auditeurs

Béatrice à Boulogne interroge le PDG sur la fermeture des boutiques SNCF.

Guillaume Pepy : "65% des voyageurs TGV achètent leurs billets en ligne et ça augmente chaque année de 4 à 5%". Il a fallu choisir entre la vente dans les boutiques et la vente dans les gares.