Halle des transports, accessibilité, station vélos... ce plan qui va changer la gare Matabiau à Toulouse

Casques de chantier, chasubles oranges et chaussures de sécurité : dans le futur tunnel d'accès aux voies, qui sera fini pour la Coupe du monde de rugby, la délégation de la Région, de SNCF Réseau et les journalistes découvrent un exemple concret du plan "Rail Occitanie" : 800 millions d'euros d'investissements sur plus de 10 ans et un objectif ambitieux, réhabiliter les lignes "de desserte fine" du territoire, et aussi faire passer la gare Matabiau dans une nouvelle dimension. "Dans les années qui viennent, il faut anticiper, beaucoup plus d'usagers prendront le train" constate Carole Delga.

Le nouveau visage de Marengo

Difficile aujourd'hui d'imaginer une nouvelle extension à la gare Matabiau, au nord des rails, entre la direction régionale de la SNCF et la médiathèque. Et pourtant, les surfaces en terre et en gravats aujourd'hui verront s'installer d'ici 2028 un nouveau bâtiment baptisé "la Halle des transports". Comprenez, un grand lieu d'échanges avec des espaces d'attente, de travail, et même d'expositions.

Le plan du chantier le la future Halle des transports © Radio France - Benjamin Bourgine

Mais on n'oublie pas l'essentiel : on y viendra pour bouger et se déplacer. Notamment à vélo, comme de plus en plus de monde à Toulouse . Il y aura donc une station vélo qui pourra accueillir 1.000 bicyclettes, un accès direct et facilité à la partie historique de la gare grâce à un nouvel accès sous les voies, des ascenseurs et une pente douce pour les personnes à mobilité réduite, et une connexion à la future ligne C du métro . De quoi "connecter" tous ces voyageurs avec les liaisons toulousaines, et faire basculer la gare Matabiau dans une nouvelle dimension :

"C'est en fait une gare qui va devenir une lieu de vie parce que nous devons être conscients que nous allons avoir de plus en plus de population qui va prendre le train, le transport collectif, le vélo, explique Carole Delga. Et donc il faut, comme dans les grandes capitales internationales, donner une vraie dimension à cette gare Matabiau qui sera un lieu de vie. Il y aura également des commerces et nous devons démontrer qu'à travers les transports collectifs, nous améliorons bien sûr la qualité de l'air, nous améliorons l'impact environnemental, mais aussi nous améliorons le lien entre les gens. Et donc les gares ne vont pas être juste des lieux où on passe. Ce sont des lieux où nous vivons, où nous pouvons travailler, où nous pouvons aussi nous cultiver."

Un plan rail vertueux écologiquement assure SNCF Réseau

Et ce plan "Rail Occitanie" se fait au fur et à mesure. Déjà 235 millions d'euros de "consommés" sur les 800 rassemblés par la Région (75%) l'État (20%) et la SNCF (5%). On construit, on investit "Quand on donne un euro à SNCF Réseau, nous on réinjecte 80 centimes dans les entreprises locales" souligne d'ailleurs Matthieu Chabanel, le directeur de SNCF Réseau. On fabrique, mais on réutilise aussi.

C'est assez nouveau, le réemploi d'un matériau aussi lourd que couteux : le rail en acier. "C'est quelque chose qui est assez nouveau, qui permet de prendre du rail, qu'on a déposé de lignes où passent des trains de fret ou des trains à grande vitesse. Qui ne peut plus accepter ce type de trafic mais qui a encore une durée de vie très longue pour accepter des trafics TER à vitesse plus faible ? Et donc on profite de refaire le réseau. On dépose le rail très proprement et on le repose sur les lignes TER, ce qui permet de faire des économies d'argent et d'émissions de carbone. On a un programme important pour refaire le réseau principal. Par exemple, on a un chantier de 72 kilomètres qui s'ouvre en ce moment entre Nîmes et Beaucaire où on va refaire l'ensemble du rail, des traverses, du ballast et donc là, on va déposer les rails pour pouvoir les réutiliser sur d'autres chantiers de lignes de desserte fine du territoire dans la région. Et la ligne entre Montréjeau et Luchon sera prête aussi pour 2024, avec des rails réemployés comme ceux-là.

Pour quoi réinvestir dans ces lignes dites de "desserte fine" ? Parce qu'il y a une demande des populations locales et parce que le réseau est actuellement en mauvais état, un constat partagé par tous les acteurs. C'est ce qui fait d'ailleurs la vertu de ce plan à long terme "S'engager sur une telle durée, c'est une bonne dynamique, car ça nous donne une grande visibilité" se réjouit Matthieu Chabanel. Carole Delga complète : "Nous progressons ensemble. Je choisis de contracter avec la SNCF non pas par idéologie, mais pour avoir un seul interlocuteur, à qui je peux demander des comptes, sur la ponctualité, mais aussi demander des ristournes, parce que je leur propose une visibilité à long terme."

Le chantier du futur tunnel sous les voies de Matabiau, pour la mise en accessibilité © Radio France - Benjamin Bourgine

Pour prendre le vélo et le train, Carole Delga voit double

Et pour ceux qui aiment le train et le vélo dans leurs transports du quotidien, Carole Delga insiste aussi sur ce qu'elle voit comme un changement de mentalité. Prendre son vélo dans le train le matin, ce n'est pas possible à grande échelle, alors comment faire si on vient de loin ? Elle propose de s'inspirer des Pays-Bas : "Là aussi, il faut avoir un message de clarté, un message pédagogique. Sur la question des vélos, nous devons faire comme aux Pays-Bas et je m'y suis rendu il y a quelques semaines. Comme dans d'autres pays dans le monde, chacun va devoir avoir plutôt deux vélos, un avec lequel il va aller jusqu'à la gare. Il laissera donc son vélo dans une consigne sécurisée et ensuite il aura un deuxième vélo, quand il arrivera à son point de destination, il prendra son deuxième vélo. Parce que transporter les vélos dans les trains, cela prend trop de place. Et cela est aussi trop lourd pour de nombreuses personnes. Et c'est pourquoi la Région subventionne jusqu'à deux vélos."