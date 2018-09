La SNCF propose à partir de ce lundi une concertation publique sur le projet de halte ferroviaire, au Mans, au niveau du centre hospitalier et de l'université. C'est l'occasion de donner vos avis, de faire des remarques et de soumettre des suggestions.

Le Mans, France

Du lundi 17 septembre jusqu'au vendredi 19 octobre, la SNCF est à votre écoute concernant le projet de halte ferroviaire au Mans, au niveau du centre hospitalier. Les travaux doivent commencer en 2021 pendant deux ans, pour une mise en service attendue en 2023. D'ici là, pendant un mois, la compagnie ferroviaire attend vos propositions pour concevoir du mieux possible cette halte.

Pour cela, trois moyens différents sont possibles :

Écrire un mail à l'adresse haltelemanshopitaluniversite@reseausncf.fr

Aller sur le site de la SNCF des "Projets et chantiers ferroviaires en Bretagne et Pays de la Loire"

des "Projets et chantiers ferroviaires en Bretagne et Pays de la Loire" Assister à la réunion publique le mardi 2 octobre, au Mans, salle Pierre-Perret, à 18h30

La SNCF sera à l'écoute des voyageurs

"L'objectif est d'informer la population et que tout le monde puisse s'exprimer et donner son avis sur ce projet", assure Élisabeth Guilbot, chargée de projet à SNCF Réseau en Bretagne et Pays de la Loire. Elle assure que la SNCF sera à l'écoute et prendra réellement en compte les avis des usagers. "À partir du printemps 2019, des études de projet vont démarrer. On va pouvoir y intégrer des éléments issus de cette concertation".

On va pouvoir revoir comment retravailler certains points et préciser des aspects du projet au vu des remarques de la concertation et du bilan qui en sera tiré.

Pascal Gaulin, qui emprunte cette ligne, se félicite de l'ouverture de cette concertation et de la future création de cette halte ferroviaire. "L'hôpital du Mans est le premier employeur de la ville. Donc ça va toucher beaucoup de personnes du nord de la Sarthe et du sud. Et puis, ce n'est pas loin aussi de l'université. Donc ça va aussi aider pas mal d'étudiants. Donc je pense qu'il y a un bassin d'usagers potentiels assez important", explique-t-il.