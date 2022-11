Harcèlement : une nouvelle campagne d'affichage lancée ce lundi dans les transports franciliens

"Envoyez un SOS avec un imple SMS", c'est une des affiches que vous verrez désormais dans les gares et stations d'Île-de-France. La RATP, SNCF, la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités souhaitent rappeler aux victimes et aux témoins de harcèlement les solutions qui existent pour donner l’alerte. Avec le message "Chaque alerte fait reculer le harcèlement dans les transports", cette campagne vise à faire connaître les outils de signalement du harcèlement comme les numéros d’alerte (3117 et SMS 31177, l’application 3117) et inciter à se rapprocher des agents présents en gare et en station via les bornes d’appel notamment.

Dans un communiqué, la RATP rappelle que tous ses agents en contact avec les voyageurs sont directement mobilisables pour alerter et accompagner les voyageurs victimes d’agression. Le groupe de protection et de sécurité des réseaux composé d’une centaine d’équipes déployées chaque jour, travaille en étroite collaboration avec la Brigade des Réseaux franciliens de la Préfecture de Police.

Une nouvelle campagne de lutte contre le harcèlement affichée en gare et station francilienne. - RATP

À cette présence humaine, s’ajoutent plus de 50.000 caméras installées dans les stations et gares, sur les quais, dans les couloirs et dans les matériels roulants. Les images de ces caméras peuvent être exploitées lorsqu’une plainte est déposée auprès de la Préfecture de Police.

Visible à partir du 7 novembre, cette campagne sera déclinée en affichage (gares et stations franciliennes), dans la presse, sur le digital et adaptée sur les réseaux sociaux, avec une mécanique expliquant que s’il y a bien un numéro utile, à retenir, c’est le 3117.

Appel, SMS et bornes

3117 par téléphone, 31177 par SMS et l’application 3117... Ces services aident à localiser la victime plus rapidement et déclenchent une intervention des agents, 24h sur 24 et sept jours sur sept. S’ils sont de plus en plus utilisés depuis leur lancement, l’enjeu est bien de faire connaître au plus grand nombre ces numéros d’alerte.