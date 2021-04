Haro sur les nids-de-poule en Meurthe-et-Moselle : plusieurs rénovations de chaussée prévues cette année

Avis aux automobilistes : une dizaine d'opérations de rénovation des chaussées va être réalisée sur les routes de Meurthe-et-Moselle cette année. Après un hiver rude, les nids-de-poule sont légions dans le département. La Dir-Est et APRR prévoient de refaire plusieurs tronçons sur les réseaux routiers. Par ailleurs, les hommes en jaunes sont sur le ponts comme tous les printemps pour ramasser les déchets jetés aux bords des routes.

28 kilomètres de routes rénovés

Sur la RN57, qui compte plus de 160 nids-de-poule, les travaux vont démarrer d'ici quelques jours juste après la réception de résultats d'analyses. Dans un premier temps, les trous seront comblés avec des gravillons et de l'émulsion. Puis cet été, ils seront rénovés avec de l'enrobé à chaud par les agents de la Dir-Est. Des réfections de chaussées sont également prévues :

entre Dammartin-lès-Toul et Gondreville sur l'A31

sur l'A33 à hauteur Ville-en-Vermois

sur la RN59 entre Bertichamps et Thiaville-sur-Meurthe

sur la RN 4 au niveau de Gye à l'intersection avec l'A31

RN 4 a hauteur de Lunéville

trois sections entre Atton et Belleville sur l'A31

Actuellement sur l'A31, des travaux d'assainissement sont en cours au péage de Gye pour rénovation dalle en béton. Dans le courant du mois de mai, les agents d'APRR vont entâmer trois semaines de chantier pour reboucher de façon perrenne les nids-de-poules sur l'autoroute du lundi matin au vendredi midi. Au total, 28 kilomètres de chaussée seront rénovés cette année selon la Dir-Est.

Les routes ne sont pas des poubelles

Les gérants des réseaux routiers en appellent aussi à la responsabilités des usagers de la route en cette période de ramassages des déchets. Les hommes en jaune sont sur le pont et risquent leur vie pour collecter les détritus jetés par les fenêtres des voitures sur le bord de la route. Soyez vigilants ! Chaque mois, les agents récupèrent plus de trente tonnes de déchets sur les aires d'autoroute et sur le bord de l'A31 entre Gye et la Haute-Loire selon l'APRR. À la Dir-Est, on comptabilise plus de 1000 tonnes de déchets ramassés chaque année. Entre la collecte et l'élimination cela représente 400 000 euros chaque année sur nos impôts rappelle la Dir-Est.