Lorraine, France

La hausse du carburant est durement ressentie dans les campagnes et les annonces du budget 2019 ne rassurent personne : les taxes sur le gazole augmenteront de 6,5 centimes par litre, dont 2,6 centimes de rattrapage par rapport à la fiscalité de l'essence, et celles sur l'essence de 2,9 centimes. Dans le Saintois, la ligne SNCF entre Nancy et Mirecourt a été supprimée en décembre et et beaucoup la regrettent.

La SNCF délaisse la campagne

Les bus de substitution mis en place par la SNCF et la région Grand-Est sont beaucoup moins confortables et moins ponctuels que le train. Certains s’organisent comme cet habitant de Vaudémont, près de Sion, qui va travailler tous les jours à Nancy, à 40 km, en combinant vélo, bus et co-voiturage.

40 kilomètres en combinant vélo, bus et covoiturage : Jean-Christophe explique son quotidien pour aller travailler. Copier

Le maire de Tantonville, commune de 650 habitants à 30 km de Nancy, a vu le train déserter sa commune. Pour François Xemay, il faudrait repenser l'offre de transport pour la simplifier : «Maintenant il va falloir combiner plusieurs modes de transports : partir avec un mode jusqu'à certains points pour prendre le train et éventuellement le bus et développer le covoiturage. Il faut que les élus se mettent autour de la table pour permettre ce partage d'utilisation des moyens différent sur un même trajet mais il faut simplifier l’offre de transport avec des tickets uniques».

Plus aucun train ne passe à proximité de Tantonville ou de Sion. © Radio France - Thierry COLIN

Les taxes sur le diesel vont augmenter de 6,5 centimes en 2019, une décision mal acceptée dans les campagnes ou les alternatives à la voiture ne sont pas développées.