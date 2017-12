Hausse de tarifs annoncée dans les transports en commun de l'agglomération de Clermont-Ferrand

En votant son budget 2018, le SMTC a également acté une hausse de tarifs pour le ticket à l'unité et les abonnements aux transports en commun clermontois.

Cela faisait trois ans que le prix du ticket n'avait pas augmenté pour utiliser le bus ou le tram dans l'agglomération clermontoise. Au 1er juillet prochain il passera à 1,60 euros, soit dix centimes de plus.

Le comité syndical du SMTC, réuni jeudi dernier, a également acté une hausse d'1,50 euros sur l'abonnement mensuel et 70 centimes de plus par mois sur l'abonnement 6-25 ans. Les abonnements solidaires ne sont pas épargnés avec des augmentations mensuelles de 10 à 60 centimes selon les tranches. François Rage, président du SMTC, préfère parler, lui d'"actualisation".

De nouveaux travaux en perspectives

Le SMTC a voté un budget 2018 à 130,8 millions d'euros avec à la clé plusieurs gros investissements : l'achat de seize bus et la suite des travaux de maintenance de la plateforme du tramway, cette fois entre les stations Brugière et Gaillard. Des travaux qui nécessiteront l'arrêt total du tram en juillet et août 2018.