Hausse des carburants : des gilets jaunes préparent la manifestation du 17 novembre en Seine-et-Marne

Sénart, Lieusaint, France

Le gilet jaune est leur emblème et leur surnom. Après un appel qui a rencontré un grand succès sur les réseaux sociaux, des manifestations sont prévues aux quatre coins de France ce samedi 17 novembre.

Les citoyens qui y participent entendent protester contre le prix des carburants qui s'envole à cause notamment de la hausse des taxes, nécessaire selon le gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique.

"Il faut signifier calmement au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec leur politique fiscale" - Thierry, 62 ans, qui va manifester pour la première fois

Ce week-end, plutôt dédié aux commémorations du 11 novembre, l'heure était également aux préparatifs. Un groupe de gilets jaunes près de Melun, en Seine-et-Marne, s'est réuni sur le parking du centre commercial Carré-Sénart, malgré la pluie et le froid.

Beaucoup venaient se renseigner auprès de quelques-uns un peu plus informés. Cédric détaille un peu les idées envisagées : "Des blocages et des opérations escargot, notamment un blocage du centre commercial où nous nous trouvons."

On n'est pas piloté par des syndicats ou des politiques, on se prend en main - Emilie, gilet jaune

Ce mouvement citoyen rassemble des catégories de tous bords, du chômeur au retraité en passant par la garde-forestière : "On n'est pas piloté par des syndicats ou des politiques, on se prend en main", affirme Emilie qui s'occupe de forêts et qui est amenée à beaucoup rouler avec sa voiture.

"On nous dresse les uns contre les autres et on nous fait croire que prendre soin de la planète coûte cher, c'est faux !", se désole la jeune femme.

Les gilets jaunes préparent la manifestation en Seine-et-Marne - Reportage : Olivia Cohen

Pour certains, ce rassemblement, ce sera une première notamment pour Thierry, 62 ans : "J'étais cadre dans une boîte spécialisée dans le transport, je ne me plains pas, je suis un nanti avec ma retraite de 3 000 euros, je peux encore payer mes 150 euros d'essence mensuels, mais les autres ? On les assassine de taxes !" Chacun tient à rappeler qu'il s'agit d'un mouvement citoyen et apolitique.

Ces gilets jaunes ont tracté sur le parking du centre commercial dimanche, d'autres opérations de sensibilisation devraient suivre toute la semaine jusqu'au jour J, le 17 novembre.