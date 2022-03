Prix des carburants : les routiers manchois "en train de s'organiser pour un mouvement le 21 mars"

La barre symbolique des 2 euros le litre a été dépassée dans certaines stations-services depuis quelques jours. Une hausse qui touche les automobilistes, mais également les sociétés de transport. Fabien Lecaplain, gérant de l'entreprise Trans LF à Saint-Amand, près de Torigni-sur-Vire, était l'invité de France Bleu Cotentin ce jeudi 10 mars. Il indique que les routiers du département réfléchissent à une mobilisation le 21 mars.

Faire "quelque chose" avant de mettre la clé sur la porte

"C'est parti trop loin. Il y a énormément de transporteurs qui commencent déjà à arrêter leurs véhicules, malheureusement qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte. Donc, nous on va essayer de faire quelque chose avant, explique ce professionnel. _Là on est un trentaine de transporteurs dans la Manche. On est en train de s'organiser pour se faire entendre. Cela fait une semaine et demi que nos représentants comme la FNTR (_Fédération Nationale des Transports Routiers) attendent des réponses, mais tout est en sommeil. On va se faire entendre nous même. Il y a aussi une quarantaine de routiers en Vendée. Il y en a également près d'Orléans, mais aussi dans le sud de la France."

Les camions de Fabien Lecaplain circulent encor, mais ce n'est qu'une questions de jours : "Chaque camion consomme 4 000 litres par moi, donc ça fait 2 000 euros de gazole en plus par camion. Nous, on tourne à peu près à 7 camions, donc 14 000 euros." Le manchois a d'ailleurs déjà augmenté ses tarifs de 15% pour ses clients :"Ils prennent ça aussi sur leur trésorerie, comme nous. On a pas le choix."

Réunion prévue samedi à Torigni-sur-Vire

Avec ses confrères, le manchois demande une baisse des taxes de l'Etat sur le gazole. "On se fait assommer, pointe-t-il. Même en tant que citoyen, les gens qui ont 40 kms aller et 40 kms retour. Leur budget, il a doublé." Les transporteurs manchois prévoient de se réunir samedi 12 mars à 14h30 dans les locaux de l'entreprise Trans LF à Torigni-sur-Vire.