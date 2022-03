Hausse des carburants : Limoges Métropole craint pour le budget de la STCLM

La guerre en Ukraine fait peser d'énormes menaces sur le prix du carburant. Depuis une semaine, il s'est envolé, atteignant entre 2 et 2,6 euros le litre en Haute-Vienne et Corrèze. Plusieurs professions, des agriculteurs aux ambulanciers et taxis, s'en sont inquiétés. C'est aussi le cas des sociétés de transports en communs.

"Je suis inquiet" explique Guillaume Guérin, le président de Limoges Métropole. Limoges Métropole gère la STCLM, Société des Transports en Commun de Limoges Métropole, qui a dans sa flotte 87 véhicules fonctionnant au diesel. L'an dernier, en décembre, lors du conseil communautaire validant le budget, les élus ont voté un montant similaire à l'exercice 2021. Sauf...sauf que cela ne prend pas en compte la crise pétrolière actuelle.

Une hausse de fréquentation de 5%

Le président de Limoges Métropole ajoute un autre argument, qui pourtant devrait le réjouir. "On a une hausse de fréquentation de plus de 5% sur la dernière semaine" explique Guillaume Guérin. Qui dit plus de fréquentation, dit plus de trajets longs, dit plus d'essence consommée.

Une réunion aura lieu cette semaine autour des services concernés à Limoges Métropole. "Il faudra qu'on trouve une solution" indique le président de Limoges Métropole qui, néanmoins, ne veut pas que les usagers soient impactés. "Le consommateur ne doit pas subir la deuxième voir la troisième peine" explique-t-il, en appelant au gouvernement. "Il doit agir sur les taxes sur le carburant" martèle-t-il. Les collectivités locales doivent s'unir pour faire entendre raison au gouvernement dit aussi celui qui est vice-président à l'AMF (Association des Maires de France).