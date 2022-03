Hausse des carburants : Limoges Métropole propose aux travailleurs précaires un abonnement de bus à 7,40 euros

Alors que le prix du carburant a drastiquement augmenté depuis un mois et la crise en Ukraine, Limoges Métropole a pris la décision d'aider les travailleurs en situation de précarité. La collectivité locale lance une "opération coup de pouce" : de 35 euros, l'abonnement passe à 7,40 euros mensuels.

Depuis quelques semaines, le président de la STCLM Jean-Marie Lagedamont, ses services et le président de Limoges Métropole Guillaume Guérin réfléchissaient à une solution pour lutter contre la hausse des prix du carburant. "Le gazole à 2 euros 05, ce n'est absolument pas viable" estime le président de Limoges Métropole. Ce mercredi, il annonce donc une "opération coup de pouce" : l'abonnement de bus sera à 7,40€/mois pour les salariés touchant le SMIC ou moins.

Un "coup de pouce" pas doublé avec un "chèque carburant" pour l'instant

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er avril. Celle-ci aura pour but de soutenir les travailleurs en situation précaire, "ceux qui font l'effort d'aller travailler le matin dans le contexte de hausse du prix des carburants" explique Guillaume Guérin. Cette opération a été rapide à mettre en place, contrairement à la mise en place d'un "chèque carburant". Les élus et services de la STCLM y ont réfléchi. "Mais cette mesure est trop longue à mettre en place, souligne Guillaume Guérin, et surtout, je ne suis pas assuré d'avoir l'accord des distributeurs".

Ce sera donc une aide ponctuelle qui a été décidée, une réduction d'environ 80% du prix de l'abonnement. Selon les services de la STCLM, cela devrait concerner plusieurs milliers de personnes. Ce tarif préférentiel aura pour but d'aider les travailleurs précaires, mais aussi d’encourager, dans ce contexte d’augmentation du prix du carburant l'utilisation des transports en communs par une population éloignée des transports en communs. Cela s'appelle "le report modal", qui pourrait concerner plusieurs centaines de personnes.

L'opération n'est pas vouée à être éternelle. Elle se terminera le 31 juillet 2022. "Selon les prix à la pompe, elle pourra être renouvelée" avertit Guillaume Guérin, le président de Limoges Métropole. Cela coûtera 75 000 euros à la collectivité.

Comment en bénéficier ?

Ceux qui sont concernés doivent se rendre à l’Agence Commerciale TCL (appelée familièrement "Point Bus"), munis du dernier avis d’imposition qui doit attester d’un revenu fiscal de référence net inférieur à 13 728 € (foyer d’1 personne) ou 20 580 € (foyer de 2 personnes).