Opération escargot des routiers limousins : "Si la hausse des carburants continue, nous allons disparaître"

Trois points de convergence avaient été annoncés : au centre routier en zone Nord de Limoges, au rond-point de la zone du Ponteix en zone sud, et sur la N141 depuis Saint-Junien. A la mi-journée, ils étaient une vingtaine à s'être rassemblés sur les bords de Vienne, leurs camions garés sur la voie, laissant une seule voie pour les automobilistes.

"On est pas assez, je n'arrive pas à comprendre" peste Laurent Grosbois, dirigeant de la société Corrèze Trans Bois basée à Meymac. "Certains de nos collègues, mais même le particulier est impacté. A terme, personne ne pourra plus faire quoi que ce soit" explique ce chef d'entreprise durement touché par cette hausse de carburant. Celui qui possède trois véhicules explique clairement sa crainte : "on va arrêter de faire rouler les véhicules, car ça va nous coûter plus cher de les mettre en marche !"

Deux livraisons = 40 000 euros de carburants

A Sauviat-sur-Vige, Thomas Clamons dirige la société Transvige. Il possède 13 camions et livre du bois à 80% sur la régionen travaillant localement. Ce matin, il est parti de la zone de Saint-Junien pour se rendre à Limoges. "'On veut se montrer et donner nos revendications" estime l'entrepreneur, durement touché, lui aussi, par la crise actuelle. Il fait ses comptes : "2 livraisons de gasoil sur un mois, sur 32 000 litres par rapport à l'année dernière, cela fait 40 000 euros à dépenser. Dans le contexte actuel, je ne peux pas sortir 40 000 euros de chiffre d'affaire en plus." Sans compter que le prix des matières premières augmente aussi, souligne-t-il. "Les pneus augmenteront encore en avril, après avoir augmenté l'an dernier, et au début de l'année. L'Adblue aussi a triplé...sur le matériel, ça a pris parfois 20%." Cela fait des factures très salées..."on a bien des pieds de facture pour répercuter à nos clients, mais ça a une limite. On est tous conscient qu'on ne s'en sortira pas s'il n'y a pas une aide de l'Etat."

"Nous, on veut vivre de notre travail" explique simplement Lauren Grosbois. Pour cela, le dirigeant demande au gouvernement d'agir sur les taxes. "Elles doivent baisser, il n'y a pas d'autre moyens. C'est ça qui nous permettra de sortir la tête de l'eau". Son collègue Thomas Clamons pense aussi qu'une baisse des taxes sur les carburants soit une bonne chose. Il ajoute. "Que le prix du gazole soit fixe pour les professionnels" serait aussi une bonne idée pour lui.

La FNTR, Fédération nationale des transporteurs routiers, craint un dépôt de bilan de 30% des entreprises en 2022, sans aides de l'Etat. Une délégation de plusieurs routiers limousins se sont entretenus avec des représentants à la préfecture ce jeudi matin.