Hausse des coûts de l'énergie : la facture explose pour les TER en Région Centre-Val de Loire

Plus de 30 millions d'euros pour l'année 2022 et 50 à 60 millions d'euros supplémentaires pour l'année 2023. La note s'annonce salée pour la région Centre-Val de Loire. Avec la hausse des coûts de l'énergie, la collectivité va devoir dépenser en tout 80 millions d'euros de plus que prévu pour faire rouler ses TER. "L'électricité est aujourd'hui à un prix exorbitant, ça n'est pas acceptable", dénonce François Bonneau, le président de la Région.

Les contrats avec la SNCF passés au crible

Afin de limiter le plus possible cette augmentation, la Région compte se pencher de près sur les contrats passés avec la SNCF. "Nous allons regarder pied à pied comment sont passés les marchés, à quel prix a été achetée l'électricité", reprend François Bonneau. Le président de région assure ne pas avoir de problème de confiance avec la SNCF; "c'est une question de transparence".

Autre moyen pour faire baisser la facture : en appeler à l'État.

La région Centre-Val de Loire compte aussi sur l'aide de l'État pour faire baisser la facture.

Notre Région a un budget plus petit que les autres mais comme nous sommes tout près de l'Ile-de-France, nous avons un gros réseau ferroviaire, très utilisé. Forcément, la facture ferroviaire est très importante. En faisant valoir cet argument au moment de la crise sanitaire nous avons obtenu une prise en charge à 80% des pertes liées au covid. Je crois qu'il faut envisager une aide au même niveau dans cette crise de l'énergie et donc que la solidarité nationale porte 80% de l'augmentation dûe à la hausse des coûts de l'énergie.

Éviter à tout prix de fermer des lignes

L'objectif de ces deux actions est d'éviter de supprimer des lignes ou bien d'augmenter le prix des abonnements, dans un contexte de forte inflation. "Je ne peux pas envisager de réduire ce service public indispensable", insiste François Bonneau.