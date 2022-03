Hausse des prix du carburant : deux opérations escargot annoncées dans le Nord et le Pas-de-Calais

Deux opérations escargot sont annoncées dans le Nord et le Pas-de-Calais ce samedi 12 mars, sur l'A25 et l'A1. La mobilisation provient du groupement de transporteurs France TPE. Elle doit préparer la voie à une mobilisation nationale la semaine d'après.

Avis à celles et ceux qui prennent la route samedi 12 mars au matin, et plus particulièrement l'A25 dans le Nord et l'A1 dans le Pas de Calais : le groupement de transporteurs France TPE annonce une opération escargot à partir de 8 heures sur ces deux axes. Une cinquantaine de camions sont annoncés pour protester contre l'augmentation des prix du gasoil et de l'essence.

Deux convois sur les autoroutes du Nord et du Pas-de-Calais ce samedi

Ce sont les patrons qui sont derrière cet appel : des transporteurs qui font rouler des camions tous les jours, et qui se disent étranglés par la hausse des prix. "On perd de l'argent en allant travailler, râle l'un des organisateurs, Christophe Caron. À ce rythme-là, on est tous fermés d'ici le mois de juin." Il se dit oublié par les syndicats, et comme en 2013, au moment de la lutte contre l'écotaxe il veut se faire entendre en bloquant, ou du moins en ralentissant la circulation.

Deux convois doivent donc partir samedi matin à 8h00, d'abord de Steenvoorde, au niveau de la station sur l'A25, et puis de Delta 3 à Dourges, sur l'A1. Les camions vont ensuite se rejoindre au MIN de Lomme. La fin de l'opération est prévue vers 15h ou 16h, sauf, prévient Christophe Caron, "s'il y a du monde qui décide de ne pas bouger." Il s'agit en tout cas d'un coup d'essai avant une mobilisation nationale prévue la semaine prochaine et dont la date est encore en discussion.

Article écrit avec Naël Makhzoum.