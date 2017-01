Hausse des tarifs des péages : +20 centimes à partir de mercredi pour un Tours-Paris

Pour un trajet Tours Paris par autoroute, ce sera donc plus cher à compter du mercredi 1er février via le réseau Cofiroute. Le péage passe de 22,50 euros à 22,70 euros. C'est par ailleurs 10 centimes de plus pour aller à Bordeaux.

C'est ainsi, chaque 1er Février. Le tarif des autoroutes augmente.

Sur le réseau Cofiroute, qui a la gestion des axes en Touraine, la hausse est la plus modérée du pays : + 0,572%. Cela représente 20 centimes de plus sur un trajet Tours-Paris, qui passe de 22 euros 50 à 22 euros 70. C'est 10 centimes de plus pour aller à Bordeaux. En revanche, bonne nouvelle, pas de hausse pour la traversée de Tours. Le péage vous demandera toujours 90 centimes si vous entrez ou sortez à Chambray-les-Tours. Il n'y a pas de changement non plus pour le Tours-Angers qui reste à 9,80 euros.

L'A85 est l'une des autoroutes les plus chères de France

Avec plus de 10 centimes du km, l'A85 fait partie du top 10 des axes les plus chers. Malheureusement pour les tourangeaux, l'A10 et l'A28 ne sont pas loin derrières et font malheureusement partie du top 15. Des autoroutes toujours plus chères, un constat qui devrait durer au moins jusqu'en 2020, pour financer le nouveau plan de relance autoroutier, et les travaux qui s'annoncent sur l'A10 pour sa mise à 2X3 voies jusqu'à St-Maure-de-Touraine.