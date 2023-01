Hausse des tarifs des trains régionaux : la grogne de la fédération des usagers

Moins avantageuse, moins intéressante : la nouvelle carte Zou présentée par la région PACA pour 2023 fait grincer des dents à la FNAUT, la fédération des usagers, dont Jean-Michel Pascal est le secrétaire général dans notre région : "une grosse catégorie d'usagers va beaucoup perdre, actuellement les porteurs de cette carte qui coûte 30 euros par an voyagent avec 50% de réduction sur tout le réseau de transport régional. Ils ont aussi 75% de réduction sur un trajet en achetant les billets par 10. Tout ça, ça va basculer à 30%". Pour lui, c'est très clair : "On assume qu'on tire un trait sur une grosse clientèle actuelle des TER. Nous avons fait des relevés dans les trains, il y a environ 40% des usagers des TER qui sont détenteurs de cette carte."

"On remet les gens sur la route"

Jean-Michel Pascal a fait ses comptes, lui qui voyage régulièrement entre Nice et Marseille : "Je voyageais à moins de 9 euros avec la carte. J'ai fait le calcul, désormais je vais payer 24 euros le voyage, c'est moins cher de covoiturer, c'est même moins cher de prendre ma voiture si je ne prends pas l'autoroute." Pour lui, c'est envoyer un mauvais signal. "On va détourner une partie de la clientèle fidèle, on décourage les gens, ils auront le choix à chaque voyage, on remet les gens sur la route." Notamment les familles, estime le secrétaire général de la FNAUT en PACA : "ce qui nous révolte le plus c'est le tarif enfant, plus cumulable avec les autres réductions. Jusqu'ici la réduction de 50% de la carte Zou était cumulable avec les autres."