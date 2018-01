Si vous avez été à la pompe récemment, vous l'avez sans doute remarqué : les prix ont augmenté. 0,10 centimes d'euros de plus pour le diesel et 0,06 pour l'essence. Du coup, les Alsaciens vont s'approvisionner de l'autre côté de la frontière, en Allemagne.

Strasbourg, France

0,10 centimes d'euros de plus pour le diesel, 0,06 pour l'essence : le prix du carburant a grimpé en flèche dans les stations services françaises depuis le début de l'année.

Double hausse de la fiscalité sur les carburants

En cause, la double hausse de la fiscalité sur les carburants mise en place au 1er janvier 2018 sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) du gazole et sur la taxe carbone.

Car l'objectif du gouvernement est d'aligner la fiscalité du gazole sur celle de l’essence d’ici à 2021, pour contraindre les automobilistes à changer leurs habitudes et se détourner du diesel. Une volonté affirmée il y a quelques mois déjà.

1,19 € le litre de diesel en Allemagne contre 1,39 € en France

Et devant la flambée des prix, forcément, de plus en plus d'Alsaciens vont s'approvisionner en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière. Il ne suffit pas d'aller bien loin, 5 kilomètres seulement en sortant de Strasbourg jusqu'à Kehl.

Là, la différence est flagrante : 1,19 à 1,22 € le litre de diesel et 1,34 à 1,39 le sans plomb 95. "On voit vraiment l'effet dans le budget carburant", explique Jean-Claude, tout droit venu de Strasbourg. "Même si ce sont des centimes, on sent la différence au moment de payer le plein", ajoute Kamel.

10 à 15 euros d'économies sur un plein

Puisque finalement, pour un plein, c'est entre 10 et 15 euros de moins qu'en France pour ceux qui achètent leur carburant outre-Rhin. Entre 100 et 200 Français viennent se servir en carburant en Allemagne chaque jour depuis l'augmentation des prix début janvier 2018.