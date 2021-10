Hausse du prix de l'essence: les garages azuréens sont pris d'assaut pour la conversion au bioéthanol

Au garage des Ecoles à Vence, le carnet de commandes se remplit très vite. Le téléphone sonne et la demande ne varie pas: "Je veux convertir ma voiture essence en voiture au bioéthanol". L'opération n'est pas très compliquée. Il faut installer un boitier électronique agréé dans le moteur. Ce dernier dialogue alors avec la voiture et lui fait accepter ce nouveau carburant; beaucoup moins cher en cet automne 2021. "A 0,70 euros le litre, le calcul est vite fait, avoue Manu Pizzol, le patron du garage vençois. Certes, installer le boitier prend un peu de temps. Il faut ensuite faire les nouveaux papiers pour la carte grise, pour l'homologation et le prix de l'ensemble constitue une somme non négligeable; autour de 1000 euros. Mais pour quelqu'un qui roule pas mal, il l'amortit en 6 mois. Imbattable !"

On vient de loin pour convertir sa voiture

L'info commence à se savoir et avec les prix de l'essence qui s'envolent, les professionnels agréés pour la conversion sont pris d'assaut. On vient de loin pour se renseigner. Florian vient de Menton. Pour lui, c'est le côté écologique qui l'a motivé au départ mais maintenant, l'aspect économique est très important. Brigitte, vient d'Isola 2000. "Des amis roulaient au bioéthanol. Ils m'en ont parlé et quand j'ai vu le prix à la pompe j'ai vite fait le calcul !" Seules les véhicules essence peuvent être convertis et tout les garagistes n'ont pas la certification. Les professionnels à l'image de Manu Pizzol ont du se former et travaillent pour un fabriquant. Un investissement il y a quelques mois qui aujourd'hui semble payant car la demande est croissante et risque de ne pas s'arrêter de si tôt.