Hausse du prix des péages : entre 10 et 50 centimes de plus dans la vallée du Rhône

Les péages vont augmenter en moyenne de 0,8% le 1er février. Pour construire des échangeurs, des aires de co-voiturage et rénover les aires d'autoroute.

Prendre l'autoroute sera plus cher à partir de mercredi . Les péages vont augmenter en moyenne de 0,8%

Concrètement, pour les parcours dont le prix augmente, et en classe 1, cela représente 10 centimes de plus par trajet. Mais cette augmentation peut monter jusqu'à 40 centimes pour un "Vienne-Montélimar sud" et même 50 centimes pour un trajet entre Vienne et Orange sud .

Ces hausses de tarifs doivent permettre de financer le plan de grands travaux signé entre l'Etat les sociétés d'autoroutes pour rénover le réseau . Dans la Drôme par exemple, plusieurs chantiers sont retenus : la construction de 2 demi-échangeurs dans le nord du département , un dans le sud dans le secteur de Saint-Paul-Trois-Châteaux. La couverture de l'autoroute A7 sur une centaine de mètres à hauteur de Valence fait aussi partie des projets qui devraient voir le jour.