Les tarifs aux péages des autoroutes gérées par la Sanef et par la SAPN augmentent de 1.39% en moyenne ce jeudi 1er février. Des hausses variables selon les portions sur les autoroutes A16, A29 et A1.

Amiens, France

+ 1.39%, c'est la hausse moyenne des tarifs aux péages des autoroutes gérées par la Sanef, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France et par la SAPN, la société des autoroutes Paris-Normandie. Les augmentations sont variables selon les portions dans notre région. Parfois, le prix reste stable.

Des hausses variables selon les portions

Amiens Nord - Abbeville Nord coûte par exemple 3 euros 90 à partir de ce jeudi 1er février soit 10 centimes de plus qu'en 2017. Les trajets Amiens Sud - Paris (8 euros 30), Amiens Jules Verne - Lille (8 euros 90), Amiens Sud - Rouen (5 euros 80), Roye - Chamant (7 euros 70) et Beauvais Nord - Abbeville Nord (9 euros), augmentent aussi chacun de 10 centimes comparé à l'année dernière.

La portion Amiens Sud - Beauvais Nord reste au même tarif que l'an passé soit 4 euros 50. Idem pour Amiens Jules Verne - Saint-Quentin Nord (5 euros 60).

L'inflation en partie en cause

La hausse du ticket de péage est dû à plusieurs raisons. Les sociétés d'autoroute répercutent l'inflation (+1.03% en 2017). Il y a aussi la hausse de la redevance domaniale versée à l'Etat pour exploiter le réseau. Enfin les sociétés d'autoroute se rattrapent après le gel des tarifs en 2015.

De l'argent nécessaire aussi aux travaux

La Sanef rappelle que ces revenus lui permettent de financer des travaux de rénovation. C'est le cas de la chaussée de la rocade Sud d'Amiens en pleine rénovation. Les travaux se sont concentrés l'année dernière entre Cagny et Dury. Cette année, c'est la portion qui relie Longueau à Cagny qui va être rénovée.