Haut-Doubs : fermeture de la côte de Fuans

A partir de ce lundi et jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017, le département du Doubs va démarrer la dernière phase des travaux d'aménagement de la côte de Fuans. La départementale 461 est donc fermée entre le hameau du Geys et le carrefour de la roche du prêtre.

Prudence si vous circulez ce lundi matin, dans le Haut-Doubs, en direction de la Suisse Ou plutôt patience. Votre itinéraire habituel risque d'être perturbé car la côte de Fuans est de nouveau fermée. Plus précisément la partie de la départementale 461 située entre le hameau du Geys et le carrefour de la roche du prêtre, juste après la sortie du village de Fuans. Et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre. Afin de garantir la sécurité des usagers, cette intervention nécessite la fermeture complète de cet axe particulièrement emprunté par les poids-lourds et les frontaliers.

Objectif du chantier : redessiner des virages très sinueux et dangereux

Ce chantier est colossal, il a débuté en 2012 après un glissement de terrain. La deuxième phase de travaux c'était l'année dernière entre avril et octobre. Et donc rebelote cette année. Alors l'objectif de ces gros travaux c'est la sécurité. Ce sont enfait les virages qui vont être mieux aménagés pour éviter les accidents. Car cette route et bien en l'état elle est particulièrement dangereuse. Plusieurs kilomètres de virages vont donc être redessinés et des accotements vont être créés sur le bord de la départementale.

Un chantier à 3,5 millions d'euros

Pendant les travaux les automobilistes devront donc prendre leur mal en patience. Les itinéraires de déviation sont les suivants : pour les voitures via la départementale 242 qui relie Fuans au Russey. Et les poids-lourds pourront prendre la route départementale 242 dans le sens Fuans-Morteau, et les routes départementales 329A et 311, par les Fournets, dans le sens Morteau-Fuans. C'est donc le Département du Doubs qui met en oeuvre ce chantier. Coût total de l'opération : 3,5 millions d'euros. Cette collectivité gère près de 4000 kilomètres de routes.