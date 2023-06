Haut-Rhin : l'autoroute A35 rouvre à hauteur de Niederhergheim

L'A35 a été coupée dans le sens Mulhouse-Colmar au niveau de Niederhergheim suite à un nouvel accident survenu dans la zone des travaux, dans le secteur de Sainte-Croix-en-Plaine. Un poids lourd a freiné brutalement. On ignore s'il y a des victimes. L'autoroute a rouvert vers 17h30.

Des déviations mises en place

Le opérations de secours ont pris du temps. Le trafic reste saturé ce jeudi soir. Il est conseillé pour ceux qui sont coincés dans le bouchon de prendre la sortie 29, direction Rouffach pour les poids lourd et direction Niederhergheim pour les voitures. Si vous êtes plus en amont, prenez la sortie 31. Si vous venez de la Suisse, prenez dès que possible la RD430.