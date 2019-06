Vidéo : attention aux gravillons sur les routes de Haute-Ardèche

Plusieurs kilomètres de chaussées sont en cours de réfection entre le Béage, Burzet et le lac d'Issarlès. C'est la technique du gravillonnage qui est utilisée, plus écologique et moins cher que l'enrobé à chaud.

Le Béage, France

Les routes départementales entre la ferme de Bourlatier et le Béage (RD 122) et le Béage et le lac d'Issarlès (RD 16) sont en réfection. Elles laissent apparaître des fissures qui permettent à l'eau de s'infiltrer et de créer à très court terme des nids de poules. C'est la technique du gravillon qui a été choisie.

La chaussée qui n'avait pas été rénovée depuis 15 ans se fissure (RD 16) © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le gravillon : moins cher et plus résistant en montagne

La pose d'un enduit puis de gravillons est moins coûteuse que l'enrobé posé à chaud qui forme une chaussée immédiatement très confortable pour la conduite. Mais surtout cette technique est plus adaptée aux routes de montagne. Ce matériau plus souple résiste mieux aux différences de températures très fortes sur les routes de la montagne ardéchoise. Le gravillon est aussi moins cher notamment dans un contexte de forte hausse des prix du pétrole.

Le gravillon, ennemi de l'automobiliste

Pendant plusieurs semaines, le gravillon a tendance a percuté la carrosserie des véhicules. Pour faire passer la pilule, le département a inventé un slogan.

15 jours de gravillons, 15 ans de tranquillité explique le département de l'Ardèche.

Les panneaux sont placés tout le long des travaux de réfection © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le passage des véhicules termine le travail en créant une chaussée de plus en plus confortable pour la conduite. Il est nécessaire pour ne pas abîmer sa carrosserie de respecter les limitations de vitesse. Pas de plus de 30 kilomètres/heure.