Le maire de Castanet-Tolosan coupe la circulation dans une rue très fréquentée par les automobilistes

Par Marius Delaunay, France Bleu Occitanie

On ne passe plus entre Castanet-Tolosan et Péchabou! La rue de Cavalié est coupée à la circulation. Ce chemin de lotissement est très emprunté, beaucoup trop selon le maire de Castanet-Tolosan, qui a pris un arrêté début septembre. Mais les automobilistes continuent de l'emprunter.