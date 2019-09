Haute-Garonne : le tunnel de Saint-Béat encore...fermé

Un nouvelle fois, le tunnel de Saint-Béat, sur la route entre Toulouse et l'Espagne, est fidèle a sa réputation de tunnel le plus fermé de France. La préfecture parle d'un "incident technique non accidentel". Un nouvel période de bouchons s'annonce dans le village des Pyrénées.

Le tunnel de Saint-Béat en Haute-Garonne...souvent fermé depuis un an et demi

La préfecture de Haute-Garonne fait savoir ce mardi soir que le tunnel de Saint-Béat, entre Toulouse et l'Espagne sur la Nationale 125, est fermé à la circulation. Des problèmes d'équipements techniques sont en cause. Selon les informations recueillies par France Bleu Occitanie, c'est cette fois la fibre qui sert à échanger des informations avec les équipements de sécurité qui serait en cause. Le préfet de Haute-Garonne, en lien avec la DIRSO, la direction des routes du sud-ouest, a donc pris la décision de le fermer vers 16 heures. Une nouvelle fois, les bouchons devraient réapparaître dans le village de Saint-Béat (ndlr : le tunnel constitue un morceau de la déviation de Saint-Béat). Et c'est plus globalement le trafic entre la France et l'Espagne qui va se trouver compliqué.

Des fermetures à répétition

Long de 1100 mètres, le tunnel de Saint-Béat, inauguré au printemps 2018, a coûté 141 millions d'euros. Et depuis son ouverture, il multiplie les fermetures. Cette fermeture "jusqu'à nouvel ordre" est la troisième du genre, sans compter les fermetures de quelques heures.

Dans son communiqué publié ce mardi soir, la préfecture explique que ce tunnel est soumis aux règles de la sécurité des tunnels renforcées après la catastrophe du Mont-Blanc en 1999. Une journée de fermeture est donc programmée tous les mois, mais ces fermetures non programmées provoquent la colère des habitants et des élus du secteur. Étienne Guyot demande donc un rapport précis sur le nombre et la nature de ces dysfonctionnements. Le comité annuel de pilotage du tunnel doit se tenir le 2 octobre et des décisions devraient être annoncées à cette occasion.