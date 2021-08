Haute-Loire : la ligne de fret entre Langeac et Tarascon est-elle vraiment menacée ?

La ligne de fret entre Langeac (Haute-Loire) et Tarascon (Bouches-du-Rhône) est-elle vraiment menacée de suppression ? Difficile d'y voir clair, tant les différents protagonistes ont des versions bien différentes et se renvoient la balle.

D'un côté, Captrain, filiale de fret SNCF, qui ne souhaite pas communiquer officiellement sur ce dossier. Le problème serait avant tout économique et viendrait de son client Fibre Excellence, spécialisé dans la production de pâtes à papier et en grandes difficultés financières. Captrain affirme que les volumes commandés ne respectent pas le contrat signé. L'objectif est donc de revoir à la baisse ce dernier.

La balle serait donc dans le camp de Fibre Excellence, qui possède deux usines de production de pâtes à papier à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) et à Tarascon donc. Problème, la CGT cheminots n'a pas du tout la même version. Elle a contacté l'entreprise en question qui ne nie pas éprouver des difficultés mais souhaite maintenir le même volume transporté, voire l'augmenter.

Qui dit vrai ?

Face à ce jeu de poker menteur, le syndicat tire la sonnette d'alarme et s'est réuni ce mercredi après-midi en gare de Langeac à l'heure du départ du train en partance pour les Bouches-du-Rhône. Un train chargé de 890 tonnes de bois, l'équivalent d'une grosse trentaine de camions. Youssef Boussen, délégué du personnel CGT cheminots Haute-Loire : "Fibre Excellence nous affirme que Captrain ne veut plus faire de fret pour cette entreprise là. On a l'impression qu'ils se renvoient tous la balle. Nous ce qui nous importe, c'est que le fret va disparaitre et que c'est le dernier (fret) en Haute-Loire." Selon la CGT cheminots, une nouvelle réunion doit avoir lieu ce jeudi entre les représentants de Captrain et de Fibre Excellence.

Le train de fret de gare de Langeac (Haute-Loire)

La ligne des Cévennes encore plus fragilisée

L'information a été également relayée par les Usagers des Transports du Haut-Allier. Le collectif qui se bat pour le maintien du réseau ferroviaire dans un large périmètre Auvergne - Languedoc - Rhône-Alpes, est inquiet de l'axe cévenol. Le support rail est beaucoup plus économique et écologique que le transport routier.

Dans le cas précis de la ligne de fret entre Langeac et Tarascon, la capacité en train équivaut à 40 camions, "une catastrophe écologique en perspective sur nos routes du Massif Central déjà saturées par les transports poids lourds", selon le collectif, qui rajoute "il fut un temps où le trafic voyageurs était considéré comme « secondaire » aux yeux de SNCF Réseau car ce trafic ne lui rapporte pas grand chose. Aussi peut-on s’attendre à de nouvelles décisions de délaissement de l’axe ? On peut le craindre malgré les diverses annonces de cet organisme." De là à affirmer que ce train de fret va être supprimé, c'est sans doute prématuré.