Haute-Loire: le rappel à l'ordre du préfet après une hausse des tués sur la route depuis le début de l'année

Le dernier accident mortel en Haute-Loire remonte au 7 mars dernier; un jeune homme de 19 ans avait trouvé la mort lors d'une collision entre sa voiture et un camion sur la N88, à hauteur du Perthuis. C'est le septième accident mortel depuis le début de l'année dans le département. Beaucoup trop pour le préfet qui lance un appel à la plus grande vigilance aux automobilistes.

Car sept morts en un peu plus de deux mois, c'est autant que lors des huit premiers mois de l'année dernière. La fin 2021 avait aussi été marquée par un nombre important de victimes puisqu'il y avait eu neuf morts entre septembre et décembre (16 victimes au total de 2021). Parmi les victimes depuis le début de l'année, trois sont des usagers vulnérables (deux piétons et un motocycliste).

Eric Etienne en appelle donc à la responsabilité de tous les conducteurs, ainsi qu'à la stricte nécessité du respect du Code de la Route. Avec ce rappel: il y a au moins un facteur humain dans 92% des accidents. Le plus souvent il s'agit d'une vitesse excessive ou de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.