Haute-Loire : la RN88 interdite aux poids-lourds à cause de la neige et du verglas

Conséquences des conditions météo délicates sur cette partie de l'Auvergne, les poids-lourds ont l'interdiction d'emprunter la RN88 ce mercredi jusqu'à 22 heures (au moins) entre Saint-Etienne et Le Puy-en-Velay.

Haute-Loire, France

Météo France a lancé ce mercredi une nouvelle alerte vigilance jaune neige et verglas. La préfecture de Haute-Loire a donc pris un arrêté pour interdire la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur la partie Nord de la RN 88. Cette mesure d'interdiction est valable depuis 16 heures et jusqu'à 22 heures. Le secteur concerné va de la limite de département de la Loire à l'échangeur n°38 de Monistrol-sur-Loire.

Vigilance Jaune - Neige/Verglas et Grand Froid

Point de situation à 16h00

Un arrêté préfectoral a été pris pour interdire les PL de 16h à 22h sur la RN 88 de la limite de département de la Loire à l'échangeur n°38 de Monistrol S/Loire

En savoir plus sur : https://t.co/Bf9FsOKbOMpic.twitter.com/HqXy98YcMe — Préfet de la Haute-Loire (@Prefet43) January 9, 2019

La circulation était déjà très compliquée en fin d'après-midi au col du Pertuis. De camions se sont retrouvés en difficulté à cause d'une pellicule neigeuse. Les prévisionnistes de Météo France attendent jusqu'à 10 cm de neige dans certains secteurs de l'est de la Haute-Loire.