Haute-Saône : deux fois moins de morts sur les routes en 2018

On constate une forte baisse de la mortalité routière en Haute-Saône en 2018. "La route a tué 16 personnes de moins en 2018 par rapport à 2017, _le nombre de morts dans un accident de la route étant passé de 33 à 17_. Cette division de presque par deux a permis d'inverser le bilan particulièrement lourd de 2017", indique la Préfecture ce mercredi dans un communiqué.

Moins de blessés graves également

"Les résultats en ce qui concerne les blessés hospitalisés sont tout aussi positifs puisqu'une diminution sensible est observée en 2018, avec _84 blessés graves contre 120 l'année précédente_". Les chiffres du nombre total d'accidents corporels sont également orientés à la baisse : 103 en 2018 contre 121 en 2017.

Meilleure stratégie, de la prévention à la sanction

"Ce bilan n'est pas le fruit du hasard mais de _l'engagement accru des acteurs de la sécurité routière, au premier rang desquels les signataires du Document Général d'Orientation approuvé en juin 2018 : l'Etat à travers son représentant, l'autorité judiciaire à travers le Procureur de la République, le Conseil départemental et les maires (...) ont chacun apporté leur concours à la mise en oeuvre d'une stratégie commune allant de la prévention à la sanction_".

"Dès mon arrivée, j'ai fait de la sécurité routière une grande cause départementale pour l'année 2018. Je me réjouis que la mobilisation collective ait permis d'atteindre l'objectif d'une forte amélioration de l'accidentologie. Ce sont autant de vies épargnées et de familles préservées d'une cruelle épreuve" a déclaré Ziad Khoury, Préfet de la Haute-Saône.