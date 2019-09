Haute-Savoie : à la découverte de l’atelier de maintenance du Léman Express

Ce vendredi à Ville-la-Grand en Haute-Savoie, l’atelier de maintenance du futur Léman Express a été inauguré. C’est ici que 17 des 40 rames du plus grand réseau ferroviaire transfrontalier seront entretenues et réparées.

Haute-Savoie, France

Jusqu'à la mise en service du Léman Express, le 15 décembre prochain, les inaugurations officielles autour du futur RER franco-suisse vont s’enchaîner. Ce vendredi, c’était au tour de l’atelier de maintenance de Ville-la-Grand de recevoir la visites des élus et autres officiels. Installé à Ville-la-Grand et à proximité de la gare d’Annemasse, il s’étend sur près de 12 000 m2. Ce technicentre qui emploiera 34 personnes sera chargé, 24h sur 24 et 7 jours sur 7, de la maintenance de 17 des 40 rames du Léman Express.

Une rame du Léman Express en cours de révision à l'intérieur du technicentre de Ville-la-Grand (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Le matériel roulant sera entretenu entre les deux pointes de trafic (matin et soir) et également la nuit." - Armelle Laugier, directrice du projet Léman Express pour la SNCF

ECOUTEZ Armelle Laugier, directrice du projet Léman Express pour la SNCF. Copier

Le bâtiment principal d’environ 2 000 m2 est équipé de :

2 voies sur fosse, permettant de réaliser la maintenance courante et corrective et de remplacer les organes sous caisse de la rame, comme les essieux.

Des voies équipées de passerelles qui facilitent l’accès aux toitures des trains (climatisation, système de commande des moteurs …)

Des équipements permettant un nettoyage complet des rames, y compris le nettoyage intérieur des rames. Une voie dédiée permettra d’enlever les tags.

Le technicentre du Léman Express à Ville-la-Grand (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

L’atelier de maintenance du Leman Express à Ville-la-Grand a été intégralement financé par la région Auvergne Rhône-Alpes (14,7 millions d’euros).

Le 15 décembre prochain, le Léman Express deviendra le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe et connectera 45 gares sur 230 km de lignes, grâce à l’ouverture de la nouvelle liaison CEVA (Cornavin – Eaux Vives – Annemasse).