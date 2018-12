Haute-Savoie : comptez sur les "Nez rouge" pour vous raccompagner en voiture

Haute-Savoie, France

Pas toujours simple de dire à un ami de ne pas reprendre sa voiture ou de dormir sur le canapé après une soirée du nouvel an un peu trop arrosée. Grâce à l'opération Nez Rouge en Haute-Savoie, le copain un peu éméché ou tout simplement fatigué va pouvoir rentrer chez lui sain et sauf avec sa voiture.

Ce lundi, ils seront cent-soixante-dix anges gardiens à parcourir le département de la Haute-Savoie pour raccompagner gratuitement les fêtards du 31.

Depuis bientôt dix-huit ans, les bénévoles de cette association vous raccompagnent gratuitement le soir du nouvel an.

Béatrice et Annick sont deux copines qui vont participer pour la première fois à cette opération des "Nez rouges". C'est Annick, quinquagénaire et mère de deux grands enfants qui a eu l'idée : "j'ai un fils de 22 ans et une fille de 19 ans, ils sont tous les deux en âge de conduire et je leur martèle depuis toujours de faire attention lorsqu'ils sortent, qu'il faut toujours que l'un d'eux ne boive pas pour que tout le monde rentre sain et sauf alors je me suis dit, à mon tour de le faire !"

La centaine de bénévoles couvre tout le département de la Haute-Savoie - www.onr74.fr

Le 31 décembre, un coup de fil à passer à l'association les Nez rouge et les deux amies accompagnées d'un troisième bénévole partiront ensemble dans l'une des cinquante voitures à disposition pour venir vous chercher dans la demi-heure suivant l'appel.

Deux bénévoles prennent en charge le fêtard et sa voiture, le dernier bénévole les suit pour raccompagner ensuite l'équipe des "nez rouges" dans l'un des trois centres de l'association de Haute-Savoie ( Pringy, Thonon-les-Bains et Cluses).

L'équipe peut parcourir le département jusqu'à la frontière suisse, les Nez Rouge étant présents chez nos voisins helvétique.

La nuit sera blanche pour les deux amies et la centaine d'autres bénévoles disponibles dès 22h jusqu'au petit matin 8h, le 1er janvier 2019.

Vous pouvez contacter l'association avec ce numéro vert : le 0800 802 208 ou rendez-vous sur le site de l'association info@onr74.fr.