Haute-Savoie : fêtez la nouvelle année et rentrez en toute sécurité grâce aux Nez Rouges

Haute-Savoie, France

"Le 31 décembre, on va chercher toutes les personnes qui ne sont pas en état de conduire sur toute la Haute-Savoie" explique César Glarey, président des "Nez Rouges du 74". Le soir du réveillon de la nouvelle année, les "Nez Rouges" proposeront leurs services pour éviter un drame sur fond de consommation excessive d'alcool. La seule condition : posséder un véhicule.

Il s'agit d'un service gratuit et ouvert de 22 heures le 31 décembre à 8 heures le lendemain, 1er janvier 2020. "Il suffit d'appeler notre numéro vert et on envoie un chauffeur, qui normalement doit arriver sur les lieux en 30 minutes, pour vous ramener vous et votre véhicule en toute sécurité" continue le président de l'association.

"On ne prend pas réservation, il suffit juste d'appeler le 0 800 802 208 (appel gratuit depuis un poste fixe) et l'on s'occupe de vous ramener chez vous en toute discrétion et en sécurité" - César Glarey, président de l'association des "Nez Rouges 74".

"Notre objectif c'est de sauver des vies. Et depuis 2005, il n'y a pas eu d'accidents mortels à cause de l'alcool le soir du nouvel an en Haute-Savoie" se félicite-t-il. Si des drames ont pu être évités, c'est grâce aux bénévoles qui offrent leur soirée au profit des autres. "L'année dernière, on était 180 bénévoles sur la Haute-Savoie. On a fait plus de 16.000 kilomètres dans la nuit, transporté 750 personnes pour 211 trajets" précise César Glarey.

Cette année, ils seront 190 bénévoles disponibles toute la nuit pour ramener les fêtards de la nouvelle année. Et même ceux qui iront en Suisse. "On travaille avec les "Nez Rouges" suisses qui ramènent les Français à la frontière pour que l'on puisse les prendre en charge et les ramener" raconte César Glarey. Et pour 2020, lui et tous les "Nez Rouges" haut-savoyards espèrent que le chiffre des morts à cause de l'alcool ce soir là restera encore à 0.