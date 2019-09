Haute-Savoie / Genève : exercice catastrophe sur le Léman Express

Ce vendredi, plus de 900 secouristes franco-suisses ainsi que 1 200 figurants vont participer à une simulation d’accident sur le Léman Express. A trois mois de l’ouverture du futur RER reliant Genève et la Haute-Savoie, cet exercice doit permettre de tester la coopération binationale.

Haute-Savoie, France

C’est une simulation qui ne devrait pas passer inaperçue. Ce vendredi (de 9h30 à 18h), 1 200 figurants et plus de 900 secouristes et forces de l’ordre franco-suisses vont participer à un exercice catastrophe impliquant un train du futur Léman Express. Baptisé CONFINE TRE, il se déroulera dans le secteur d’Ambilly (Haute-Savoie), à deux pas de la frontière sur la zone du Foron. Peu d’informations ont filtré sur le scénario retenu. "Une rame avec à son bord plusieurs centaines de passagers va heurter un obstacle dans un tunnel", ont simplement indiqué les organisateurs.

Les plans de secours et d'intervention seront testés lors de cet exercice." - Philipp Zimmermann, directeur de l'exercice CONFINE TRE

A trois mois du lancement du Léman Express,"cet exercice, simulant un accident de grande ampleur, a pour objectif de tester la coopération binationale franco-suisse au service de la sécurité ferroviaire et répond à l’exigence des autorités de surveillance suisse (Office fédéral des transports, OFT) et française (Établissement public de sécurité ferroviaire, EPSF)", explique la préfecture de la Haute-Savoie. Il s’agira notamment de vérifier et d'évaluer les concepts d’intervention et d’exploitation lors d’un événement dans un des nouveaux tunnels construits (sauvetage en tunnel, gestion des secours, des impliqués et des proches, collaboration judiciaire ainsi que gestion de l’information et de la communication à la population et aux médias).

Les 1 200 bénévoles jouant les rôles des passagers et des victimes ont été méticuleusement sélectionnés afin de représenter au mieux le panel des futurs usagers du Léman Express. Dès le 15 décembre prochain, ce RER transfrontalier devrait transporter quotidiennement jusqu’à 50 000 passagers.

Circulation perturbée dans le secteur de l'exercice

La tenue de cet exercice va engendrer d'importantes contraintes notamment sur le plan de la circulation. Plusieurs axes routiers seront interdits aux automobilistes. "Nous demandons à la population d'éviter le secteur", insiste le patron de cette simulation (Ambilly et frontière Suisse, cf cartes ci-dessous). "Il faut également que chacun conserve son calme", poursuit Philpp Zimmermann. Le déploiement des secours et des forces de l'ordre "avec des gros engins d'interventions toutes sirènes hurlantes" mais aussi la vue des blessés (les figurants seront maquillés) peut surprendre certaines personnes. Mais, nous le rappelons, il ne s'agit bien que d'un exercice.

