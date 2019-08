Haute-Savoie / Genève : le Léman Express bientôt au centre d’un important exercice de sécurité

Avant sa mise en service, le Léman Express, futur RER reliant Genève et la Haute-Savoie, va se retrouver au cœur d’un exercice de sécurité civile grandeur nature. Le 13 septembre, un accident dans un tunnel sera simulé. Les secouristes français et suisses ainsi que 1 200 figurants seront mobilisés.

"C’est une rame du Léman Express avec à son bord plusieurs centaines de passagers qui va heurter un obstacle dans un tunnel." Voilà pour le scénario de l’exercice (baptisé CONFINE TRE) qui se déroulera le 13 septembre prochain dans le secteur d’Ambilly (Haute-Savoie), à deux pas de la frontière sur la zone du Foron. Si ce jeudi les autorités franco-suisses n’ont pas souhaité donner plus de détails sur le déroulement de cette simulation, elles ont tout de même indiqué qu’elle impliquera 1 200 figurants et mobilisera plus de 800 secouristes, forces de l’ordre, enquêteurs... des deux pays.

Vérifier et évaluer

"Cet exercice, simulant un accident de grande ampleur, a pour objectif de tester la coopération binationale franco-suisse au service de la sécurité ferroviaire et répond à l’exigence des autorités de surveillance suisse (Office fédéral des transports, OFT) et française (Établissement public de sécurité ferroviaire, EPSF)", explique la préfecture de la Haute-Savoie. Il s’agira notamment de vérifier et d'évaluer les concepts d’intervention et d’exploitation lors d’un événement dans un des nouveaux tunnels construits (sauvetage en tunnel, gestion des secours, des impliqués et des proches, collaboration judiciaire ainsi que gestion de l’information et de la communication à la population et aux médias).

Les 1 200 bénévoles jouant les rôles des passagers et des victimes ont été méticuleusement sélectionnés afin de représenter au mieux le panel des futurs usagers du Léman Express. Dès le 15 décembre prochain, ce RER transfrontalier devrait transporter quotidiennement jusqu’à 50 000 passagers.

Le 13 septembre, des restrictions de circulation sont à prévoir dans la zone de l'exercice

