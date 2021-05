Haute-Savoie : la consultation publique sur le projet d'ascenseur valléen se termine à Saint-Gervais

Projection imagée et non tracé définitif de l'arrivée de l'ascenseur valléen combinée avec le départ du DMC dans le bourg de Saint-Gervais

C'est le dernier jour pour donner votre avis sur le projet d'un ascenseur valléen à Saint-Gervais en Haute-Savoie. La concertation publique ouverte le 22 octobre 2020 s'achève ce 14 mai 2021.

Une télécabine pour relier la vallée à la montagne

Le projet consiste en une télécabine qui relierait Le Fayet dans la vallée et le bourg de Saint-Gervais sur les hauteurs. Objectif affiché par la commune, comme un peu plus loin dans la vallée de l'Arve à Magland avec le dossier du Funiflaine : inciter les habitants et touristes à renoncer à leur voiture pour leurs déplacements quotidiens ou de loisirs et ainsi réduire le trafic routier et par voie de conséquence la pollution dans la station village du Mont-Blanc. Le dispositif serait complété en amont et en aval avec navettes et parcs de stationnement automobiles.

De la gare SNCF du Fayet au départ du DMC

Dans sa définition, l'ascenseur valléen est une liaison par câble qui transporte des passagers, habitants, lycéens, travailleurs de la vallée vers la montagne et vice-versa. C'est un service public de transports qui, dans le projet porté par la municipalité de Jean-Marc Peillex pourrait également profiter aux vacanciers de la station de ski, via la gare SNCF du Fayet repensée comme une véritable plateforme multimodale. Une gare du Fayet, où arrivent déjà les TGV, TER, Léman Express et tramway du Mont-Blanc, et donc peut-être demain une télécabine...

Vers 2 liaisons combinées

Dans le projet soumis à concertation l'arrivée de l'ascenseur valléen se situerait à vol d'oiseau à moins de 2 km plus haut et 5 minutes de trajet aérien, à côté de la gare du DMC, le téléporté lui purement touristique qui mène au site d'altitude du Bettex. Après une rénovation du DMC, les deux installations seraient combinées pour optimiser encore les mobilités douces pour tous les usages et usagers.

Coût total estimé de la construction de l'ascenseur valléen et de la rénovation du DMC : 30 millions d'euros

Bilan et perspectives de la concertation publique dans quelques semaines.