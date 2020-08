Haute-Savoie : la départementale 31 coupée à Alby-sur-Chéran à cause d'un éboulement

La RD 31 en Haute-Savoie entre Alby-sur-Chéran et Mûres est coupée, suite à l'éboulement d'une falaise ce jeudi en milieu de matinée. Les blocs de pierre jonchent la route et la rendent impraticable. Une déviation via la RD 5 et Viuz-la-Chiésaz a été mise en place. Une expertise est en cours.