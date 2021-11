Haute-Savoie : la modernisation de la ligne SNCF de la vallée de l'Arve sur les rails

Le projet de modernisation de la voie SNCF de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie est entré dans sa phase de concertation publique. Les travaux envisagés entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais devraient permettre d'augmenter de 50% le nombres de trains et leur fréquence à 30 min .

Le projet de modernisation de la ligne SNCF de la vallée de l'Arve est soumise en concertation publique jusqu'au 15 décembre. D'ici là, plusieurs réunions sont organisées, dont une ce lundi soir à La Roche sur Foron.

"Cette modernisation permettra entre autre d'augmenter le nombre et la fréquence des trains entre Saint-Gervais et La Roche sur Foron" explique Jean-Dominique Lasserre, responsable de maîtrise d'ouvrages chez SNCF Réseau.

L'objectif majeur étant de reporter une partie du trafic auto sur le rail comme le préconise le PPA, le Plan de Protection de l'Atmosphère de la vallée de l'Arve pour réduire la pollution dans ce territoire de Haute-Savoie.

La modernisation de la voie entre La Roche-sur-Foron et Saint-Gervais implique de gros travaux en gare de La Roche avec la construction d'une 4 ème voie et d'un quai et aussi le remplacement des systèmes de sécurité et d'information.

L'an dernier lors de sa visite dans la vallée de l'Arve, le Président de la République, Emmanuel Macron avait annoncé le soutien de l'état pour ce projet de 170 millions d'euros qui, si toute la procédure se déroule normalement pourrait se concrétiser en 2025 pour le début des travaux.