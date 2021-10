Haute-Savoie : le bus fait dérailler le tram à Annecy

Le projet de tramway à Annecy a une fois de plus du plomb dans l'aile. Avant le vote du conseil communautaire du Grand Annecy sur le(s) futur(s) mode(s) de transports en commun en site propre, 44 conseillers sur 68 consultés préfèrent des bus à haut niveau de service plutôt qu'un tram.

C’était un des sujets chauds de la dernière campagne municipale à Annecy (Haute-Savoie), celui de la mobilité dans l’agglomération et du projet de tramway. Un tram qui pourrait bien à nouveau tomber aux oubliettes le 18 novembre prochain lors du conseil communautaire du Grand Annecy.

Car à l’issue d’un conseil privé, non délibératif, en fin de semaine dernière, les trois quarts (44) des élus présents( 68 sur un total de 95), après avoir retenu deux des six options proposées en mars par le cabinet SYSTRA pour le futur schéma de transports en commun en site propre, les trois quarts des élus présents ont préféré celle où ne figure aucune ligne de tram mais où les 5 tracés à venir seront desservis par des BHNS, des bus à haut niveau de service.

Le tram n'en vaut pas la chandelle

Parmi les conseillers communautaires partisans de ce tout BHNS, la présidente de l'agglomération Frédérique Lardet.

Dans la mesure où nous avons choisi que ce futur réseau de transports en commun sera réalisé en site propre intégral, c'est à dire jamais partagé avec les autres véhicules motorisés, donc pas ralenti, que par ailleurs les BHNS ont maintenant un niveau technique équivalent à celui d'un tram et qu'il coûte beaucoup moins cher, dans notre cas _485 millions d'euros pour 5 branches tout bus, contre 603 millions d'euros avec 4 lignes en BHNS et une de tram_, le tram n'en vaut donc plus la chandelle.

90% des annéciens veulent le tram

Ce dossier est un nouveau sujet de frictions et de discorde au sein de la majorité municipale d’Annecy entre la présidente du Grand Annecy Frédérique Lardet et le maire d'Annecy François Astorg farouche défenseur du tram sur le centre-ville qui dans son discours à la tribune du conseil privé jeudi dernier a déclaré:

Je n'accepterai pas une solution qui conviendrait aux autres communes de l'agglomération et pas à la ville-centre et à ses 130 000 habitants. Lors des dernières élections municipales, 90% des annéciens ont voté pour les deux listes, de Jean-Luc Rigaut et la mienne, qui proposaient le tram dans leur projet pour Annecy. ce vote nous engage.

François Astorg maintient également que "le tram est le mode le plus à même de réduire les flux automobiles. Il regrette "une logique purement comptable et souhaite un débat qui fasse converger la ville centre et toutes les communes vers un intérêt commun laissant de côté les polémiques politiciennes".

Reste qu'avant même le vote du 18 novembre, il apparaît tout de même que les élus de la ville centre qui compte la moitié de la population de l'agglomération ne pèsent plus suffisamment, ou paient le prix de leurs calculs politiques.