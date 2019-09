Haute-Savoie: Le gouvernement donne son feu vert à l'autoroute entre Machilly et Thonon-les-Bains

C'est une étape fondatrice pour le désenclavement du chablais. Le ministère des transports valide la construction de l'autoroute entre Machilly et Thonon-les-Bains. Le décret de déclaration d'utilité publique sera signée par le conseil d'état au plus tard le 13 janvier prochain.

Cela fait 20 ans que les élus et les habitants du chablais se battent pour obtenir cette autoroute synonyme pour eux de désenclavement

Thonon-les-Bains, France

Cela fait vingt ans que les habitants, et élus du chablais en Haute-Savoie attendent cette signature en bas de la déclaration d'utilité publique d'une autoroute entre Machilly et Thonon-les-Bains.

Un tronçon à deux fois deux voies de 16,5 km qui soulagerait les bords du lac, et permettrait d'effectuer la jonction avec l'A 41 ET L'A 40 vers Annemasse, Annecy, et Chamonix.

Signature de la DUP au plus tard le 13 janvier 2020

Ce projet, tant de fois remisé pour des raisons tantôt politiques, tantôt économiques, tantôt écologiques, semble bien cette fois sur le point d'aboutir.

Par la saisine du conseil d'état le 4 septembre, le ministère des transports a autorisé la signature de la DUP, la déclaration d'utilité publique, dernière étape réglementaire avant lancement des appels d'offres de concession et d'exploitation de l'autoroute, puis du chantier de construction.

Ce vendredi, le conseil départemental de la Haute-Savoie indique que le décret de déclaration d'utilité publique en conseil d'état interviendra au plus tard le 13 janvier 2020.

Si tout roule, début du chantier 2022, fin en 2024

Selon l'échéancier prévisionnel du conseil départemental, une fois la DUP signée, la procédure d’appel d’offres de concession pour la réalisation des travaux et de l’exploitation de l’autoroute pourra commencer.

Après une nouvelle phase d'études et de procédures, le concessionnaire choisi pourra entamer les travaux, pour un achèvement estimé en 2024.